Это будет прорывом, - Федоров прокомментировал запуск образовательной Мрии и реформу ЗВО

В апреле 2024 года в Украине наконец запустят образовательное приложение Мрия. Проект охватит сначала 40 школ.

А уже к концу 2024 года присоединят к проекту 1 тысячу, в 2025-м – 10 тысяч школ. Об этом подробно рассказал вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров.

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Федоров прокомментировал запуск образовательной Мрии

Федоров говорит: запуск образовательного приложения Мрия будет прорывом.

К этому рано или поздно придет любая страна и скажет: "Блин, нам что-то нужно делать с системой образования, потому что в той стране люди уже 15 лет создают стартапы и капитализируют их",

– говорит вице-премьер.

Что рассказал чиновник об изменениях в высшем образовании

Приложение Мрия будет содержать библиотеку контента, который нужен конкретному ребенку, информацию об образовательных программах, курсы, видеоматериалы, внешкольные активности, олимпиады, кружки. Приложение будет рекомендовать то, что необходимо конкретному ребенку, основываясь на его образовательном пути и талантах.

Также он рассказал о двух ключевых компонентах трансформации системы финансирования высшего образования и преобразования вузов в небюджетные учреждения. Эти изменения предусмотрят и в законодательстве.

Федоров говорит: принцип "кто набрал больше студентов на бюджетные места, получает больше финансирования" изменят.

Отныне важны конкретные результаты учебного заведения и его менеджмента, а не связи с Минобразования,

– уточнил глава Минцифры.

Он также добавил: необходимо, чтобы вузы самостоятельно наполняли специальные фонды, быстро инвестировали эти деньги в зарплаты и развивали собственную инфраструктуру и тому подобное.

Также нужна другая процедура избрания ректоров. Например, в УКУ есть наблюдательный совет, который определяет ректора,

– отметил чиновник.

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