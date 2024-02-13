Об этом заявляют в учебном заведении и говорят, что о таком решении стало известно в конце прошлого года родителям учеников и педагогам. Они отмечают, что учебное заведение хотят перевести из коммунальной в государственную форму собственности как структурное подразделение НТУУ "КПИ Сикорского".

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Коллектив киевского политехнического лицея заявляет о реорганизации

В лицее отмечают: старт реорганизации является де-факто процедурой уничтожения учебного заведения, ведь старшую школу присоединят к университету. А вот что будет со средней школой, в лицее пока не знают.

В результате такой реорганизации лицей потеряет свою правосубъектность и самостоятельное финансирование из коммунального бюджета. Изменение формы собственности лицея существенно снижает уровень заработной платы его преподавателей,

– заявляют в лицее.

И добавляют, что реорганизация также уничтожит преемственность получения знаний лицеистами с 5 по 11 класс, а учителей старшей школы уволят.

Коллектив учебного заведения также заявляет, что в декабре 2022 года из-за единоличных необдуманных действий директора Киричкова лицей потерял одну из своих учебных площадок. Поэтому старшая школа де-факто осталась без помещения. Родители и работники лицея в течение года обращались к представителям государственной власти и местного самоуправления с просьбой предоставить лицею помещение. Но их просьбы не услышали.

Коллектив против – реорганизация продолжается

В декабре 2023 – январе 2024 года трудовой коллектив и родительская община заявили о категорическом несогласии с решением о реорганизации лицея. Соответственно о переводе его из коммунальной в государственную собственность как структурного подразделения вуза. Однако, уточняют, что процедура продолжается. Поэтому коллектив просит власть, НТУУ "КПИ имени Сикорского" и причастных не уничтожать лицей и не реорганизовывать его.

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Чем уникально учебное заведение

Политехнический лицей НТУУ "КПИ" Киева входит в десятку лучших учебных заведений Украины, который готовит детей по углубленной программе изучения физики, математики и информационных технологий.

Только в 2023 году 28 лицеистов получили максимальные 200 баллов по результатам НМТ-2023. Выпускники возглавляют мировые рейтинги призеров международных олимпиад, конкурсов стартапов и научных фестивалей, являются авторами 94 патентов на изобретения и полезные модели.

Педагоги предлагают ученикам уникальные учебные методики, а сам лицей – углубленное изучение предметов математического цикла уже с 5 класса (а не со старшей школы, как это традиционно есть в других учебных заведениях).

Лицей тесно сотрудничает с Национальным техническим университетом Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" в научной и научно-технической сфере.