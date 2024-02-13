Про це заявляють у навчальному закладі й кажуть, що про таке рішення стало відомо у кінці минулого року батькам учнів та педагогам. Вони зазначають, що навчальний заклад хочуть перевести з комунальної до державної форми власності як структурний підрозділ НТУУ "КПІ Сікорського".

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Колектив київського політехнічного ліцею заявляє про реорганізацію

У ліцеї наголошують: старт реорганізації є де-факто процедурою знищення навчального закладу, адже старшу школу приєднають до університету. А от що буде із середньою школою, у ліцеї поки не знають.

У результаті такої реорганізації ліцей втратить свою правосуб'єктність і самостійне фінансування з комунального бюджету. Зміна форми власності ліцею суттєво знижує рівень заробітної плати його викладачів,

– заявляють у ліцеї.

І додають, що реорганізація також знищить наступність отримання знань ліцеїстами з 5 по 11 клас, а вчителів старшої школи звільнять.

Колектив закладу освіти також заявляє, що у грудні 2022 року через одноосібні необдумані дії директора Киричкова ліцей втратив один із своїх навчальних майданчиків. Тож старша школа де-факто залишилась без приміщення. Батьки та працівники ліцею протягом року звертались до представників державної влади та місцевого самоврядування з проханням надати ліцею приміщення. Але їхні прохання не почули.

Колектив проти – реорганізація триває

У грудні 2023 – січні 2024 року трудовий колектив та батьківська громада заявили про категоричну незгоду з рішенням про реорганізацію ліцею. Відповідно про переведення його з комунальної до державної власності як структурного підрозділу вишу. Однак, уточнюють, що процедура триває. Тож колектив просить владу, НТУУ "КПІ імені Сікорського" та причетних не знищувати ліцей і не реорганізовувати його.

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Чим унікальний навчальний заклад

Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ" Києва входить в десятку найкращих навчальних закладів України, який готує дітей за поглибленою програмою вивчення фізики, математики та інформаційних технологій.

Лише у 2023 році 28 ліцеїстів отримали максимальні 200 балів за результатами НМТ-2023. Випускники очолюють світові рейтинги призерів міжнародних олімпіад, конкурсів стартапів та наукових фестивалів, є авторами 94 патентів на винаходи і корисні моделі.

Педагоги пропонують учням унікальні навчальні методики, а сам ліцей – поглиблене вивчення предметів математичного циклу вже з 5 класу (а не зі старшої школи, як це традиційно є у інших навчальних закладах).

Ліцей тісно співпрацює з Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" у науковій та науково-технічній сфері.