Об этом заявила образовательный эксперт Рейчел Ромер. Она считает, что такие слова не помогают понять ребенку свои чувства, а освещают их как неважные.

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Что нельзя говорить ребенку

Эксперт убеждена: учить детей быть спокойными стоит на собственном примере. Также помогут ребенку успокоиться и выразить свои эмоции упражнения.

"Успокойся" – это худшее, что можно сказать ребенку,

– убеждена специалист.

Она добавляет, что управление тревогой является одной из самых сложных задач, с которой могут столкнуться школьники и подростки. Поэтому советует использовать для успокоения упражнение контролируемого дыхания. Сначала родителям следует выполнять его вместе с детьми.

Психолог Дэниел Гоулман говорит, что такие методы помогают расслабиться.

В то же время эксперты советуют превратить тревогу в приятное волнение. При этом ребенок должен сказать себе: "Слушай, тревога включает неопределенность. Так, вполне возможно, что может произойти что-то плохое, но также возможно, что может произойти что-то хорошее".

Во время разговора с малышами стоит менять фразы "Я знаю, что ты волнуешься, но..." или "Попробуем успокоиться" на "Я знаю, что ты взволнован, и...".