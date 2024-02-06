Все потому, что дети младшего возраста все чаще пользуются гаджетами для общения и меньше пишут вручную. Зато председатель Ассоциации образования Нижней Саксонии Франц-Йозеф Майер говорит, что письмо развивает мозг.

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Немецкие учителя говорят, что дети разучились писать

Майер отмечает: письмо делает человека умнее. В частности, активизирует работу мозга и тренирует моторику.

Без письма от руки дети не пройдут путь от начальной школы до успешного обучения на A-levels,

– говорит он.

Председатель Ассоциации образования Нижней Саксонии при этом говорит, что не все ученики могут писать на линиях или через край, зато начинают это делать с середины страницы. Поэтому понять то, что написано в тетради, педагоги не могут.

Также Майер добавляет, что ученики не обращают внимание на почерк. Эти проблемы обострились во время пандемии коронавируса.

Председатель ассоциации учителей Германии Штефан Гюль при этом отмечает, что проблему надо решать немедленно. В частности, стоит давать ученикам больше упражнений на написание текстов в начальной школе – диктантов, сочинений, публицистических рассказов и тому подобное. Он считает, что не стоит пренебрегать цифровым обучением, но должен быть баланс.

Министр образования Беттина Старк-Ватцингер сообщила, что результаты исследований подтверждают, что показатели детей по базовым навыкам становятся все хуже. Зато чтение, письмо и арифметика имеют решающее значение для дальнейшего успеха в получении образования, говорит она.

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