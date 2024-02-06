Усе тому, що діти молодшого віку все частіше користуються ґаджетами для спілкування і менше пишуть вручну. Натомість голова Асоціації освіти Нижньої Саксонії Франц-Йозеф Майєр каже, що письмо розвиває мозок.

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Німецькі вчителі кажуть, що діти розучилися писати

Майєр зазначає: письмо робить людину розумнішою. Зокрема, активізує роботу мозку і тренує моторику.

Без письма від руки діти не пройдуть шлях від початкової школи до успішного навчання на A-levels,

– каже він.

Голова Асоціації освіти Нижньої Саксонії при цьому каже, що не всі учні можуть писати на лініях або через край, натомість починають це робити з середини сторінки. Тож зрозуміти те, що написано у зошиті, педагоги не можуть.

Також Майєр додає, що учні не звертають увагу на почерк. Ці проблеми загострились під час пандемії коронавірусу.

Голова асоціації вчителів Німеччини Штефан Гюль при цьому зазначає, що проблему треба розв'язувати негайно. Зокрема, варто давати учням більше вправ на написання текстів у початковій школі – диктантів, творів, публіцистичних оповідань тощо. Він вважає, що не варто нехтувати цифровим навчання, але має бути баланс.

Міністерка освіти Беттіна Старк-Ватцінгер повідомила, що результати досліджень підтверджують, що показники дітей з базових навичок стають дедалі гіршими. Натомість читання, письмо та арифметика мають вирішальне значення для подальшого успіху у здобутті освіти, каже вона.

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