Про це заявила освітня експертка Рейчел Ромер. Вона вважає, що такі слова не допомагають зрозуміти дитині свої почуття, а висвітлюють їх як неважливі.

Дивіться також В Україні трансформують шкільну освіту

Що не можна казати дитині

Експерта переконана: навчати дітей бути спокійними варто на власному прикладі. Також допоможуть дитині заспокоїтися і висловити свої емоції вправи.

"Заспокойся" – це найгірше, що можна сказати дитині,

– переконана фахівчиня.

Вона додає, що управління тривогою є одним із найскладніших завдань, з яким можуть стикнутися школярі та підлітки. Тож радить використовувати для заспокоєння вправу контрольованого дихання. Спочатку батькам варто виконувати її разом з дітьми.

Психолог Деніел Гоулман каже, що такі методи допомагають розслабитися.

Водночас експерти радять перетворити тривогу на приємне хвилювання. При цьому дитина має сказати собі: "Слухай, тривога включає невизначеність. Так, цілком можливо, що може статися щось погане, але також можливо, що може статися щось хороше".

Під час розмови з малюками варто змінювати фрази "Я знаю, що ти хвилюєшся, але…" або "Спробуймо заспокоїтися" на "Я знаю, що ти схвильований, і..".