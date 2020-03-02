Родители учеников смогут добиться аудита школы: детали

Закон о среднем образовании позволяет родителям учеников инициировать институциональный аудит в школе, если права школьников или педагогов нарушаются. Служба качества образования сможет навестить школы.

О новых возможностях для участников образовательного процесса рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью Украинской Правде.

Важно: Массового увольнения учителей не будет, – Новосад

По словам чиновницы, у родителей есть законные основания заказать аудит у Государственной службы качества образования.

Однако, министерство образования сегодня отходит от логики наказаний и инспекций. В то же время будут работать механизмы поощрения и поддержки.

Результатом аудита должен быть развернутый отчет с описанием проблем, их причин и рекомендаций по исправлению. Через некоторое время у службы есть право посмотреть, как школа справляется с рекомендациями аудита,

– рассказала Анна Новосад.

У школы будет один год для исправления ситуации. В противном случае представители службы наведаются во второй раз.

Если через некоторое время ничего не меняется, то это должно быть основанием, чтобы служба качества еще раз наведалась в эту школу, а для основателя – совершать определенные действия в отношении руководства школы,

– лбъяснила руководительница ведомства.

К слову: Стало известно сколько украинских учителей не любят свою работу

Сколько всего в Украине в целом школ?Всего на территории Украины функционируют около 17 тысяч школ.