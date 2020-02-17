Стало известно сколько украинских учителей не любят свою работу

В Украине провели опрос среди педагогов из разных школ. Почти половина из них не получают удовольствия от своей работы.

Опрос устроила платформа Протокол.

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Учителей попросили описать их эмоциональное состояние за последние 30 дней. Оказалось, что 53% педагогов работают с ощущением постоянной усталости, а 39% из них на грани истощения. Также 17% учителей сообщили, что у них случались панические атаки. Ни разу не посещали психолога 94%.

В рамках опроса выяснилось, что 49% преподавателей ежедневно имеют контакт с трудными детьми, а 22% из них даже получали угрозы от родителей ребенка.

Папа ученицы просто орал на меня посреди коридора, унижал, матерился, и это продолжалось почти всю перемену, пока наконец один из коллег не вызвал нашего охранника. Представьте, взрослый мужчина желал смерти мне и моим детям, и все это слышали ученики,

– рассказала Татьяна, учительница биологии и классный руководитель одной из районных школ.

Приподнятое настроение или даже энтузиазм на работе ощущают всего 19% учителей.

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В рамках проекта провели опрос среди 550 педагогов из разных школ Украины.

Сколько в Украине всего учителей? Всего в Украине работают более 400 тысяч педагогов