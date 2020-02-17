Стало відомо скільки українських вчителів не люблять свою роботу

В Україні провели опитування серед педагогів з різних шкіл. Майже половина з них не отримують задоволення від своєї роботи.

Опитування влаштувала платформа Протокол.

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Вчителів попросили описати їх емоційний стан за останні 30 днів. Виявилось, що 53% педагогів працюють з відчуттям постійної втоми, а 39% з них на межі виснаження. Також 17% вчителів повідомили, що в них траплялись панічні атаки. Жодного разу не відвідували психолога 94%.

В рамках опитування виявилось, що 49% викладачів щодня мають контакт з важкими дітьми, а 22% з них навіть отримували погрози від батьків дитини.

Тато учениці просто кричав на мене посеред коридору, принижував, матюкався і це тривало майже всю перерву, доки нарешті один з колег не викликав нашого охоронця. Уявіть, дорослий чоловік бажав смерті мені та моїм дітям і все це чули учні,

– розповіла Тетяна, учителька біології та класний керівник однієї із районних шкіл

Піднесення чи навіть ентузіазм відчувають лише 19% вчителів.

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В рамках проєкту, провели опитування серед 550 педагогів з різних шкіл України.

Скільки в Україні всього вчителів?Загалом в Україні працюють понад 400 тисяч педагогів