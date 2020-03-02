Батьки учнів зможуть домогтися аудиту школи: деталі

Закон про середню освіту дозволяє батькам учнів ініціювати інституційний аудит в школі, якщо права школярів або педагогів порушуються. Служба якості освіти зможе навідатись до школи.

Про нові можливості для учасників освітнього процесу розповіла міністерка освіти та науки України Ганна Новосад в інтерв'ю Українській Правді.

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За словами посадовиці, батьки мають законні підстави замовити аудит у Державної служби якості освіти.

Проте, міністерство освіти сьогодні відходить від логіки покарань та інспекцій. Натомість працюватимуть механізми заохочення та підтримки.

Результатом аудиту має бути розгорнутий звіт з описом проблем, їхніх причин і рекомендацій щодо виправлення. Через певний час служба має право подивитися, як школа порається з рекомендаціями аудиту,

– розповіла Ганна Новосад.

Школа матиме один рік для виправлення ситуації. В іншому випадку представники служби навідаються вдруге.

Якщо через деякий час нічого не змінюється, то це має бути підставою, аби служба якості ще раз навідалася у цю школу, а для засновника – вчиняти певні дії стосовно керівництва школи,

– пояснила очільниця відомства.

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