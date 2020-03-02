Масового звільнення вчителів не буде, – Новосад

Міністерка освіти та науки України Ганна Новосад пояснила, що чекає на вчителів-пенсіонерів після 1 липня 2020 року. Масового звільнення не передбачається.

Про безпідставну паніку вчительської профспілки, Ганна Новосад розповіла у інтерв'ю Українській Правді.

До слова: Профспілка подає скаргу: новий закон дискримінує вчителів за віком

Насправді вчителів, які досягли пенсійного віку, будуть переводити на строкові контракти згідно з новим законом про середню освіту. Термін такого контракту становитиме 1 рік.

Директор закладу матиме можливість визначати, продовжувати після цього року контракт, чи ні. Якщо людина, яка, перебуваючи на пенсії, якісно виконує роботу, її контракт можна і потрібно продовжити,

– підкреслила Новосад.

Також, за словами посадовиці, директори будуть зацікавлені брати на роботу вчителів, які добре роблять свою роботу.

Оскільки директори також переводяться на контракт, вони мають бути природно зацікавлені у тому, аби у них були фахові вчителі. На відміну від вчителя, на директора чекає обов'язковий конкурс на посаду, де він муситиме довести власну ефективність, а вона дуже залежить від вчительського складу школи,

– пояснила міністерка освіти та науки України.

В лютому 2020 року Верховна Рада намагалась скасувати закон "Про середню освіту" через мовне питання.

Більше про закон: Депутати провалили скасування закону про середню освіту 2020: деталі

Скільки загалом в Україні вчителів-пенсіонерів?Всього в Україні працюють близько 400 тисяч педагогів. 16% з них досягли пенсійного віку.