Массового увольнения учителей не будет, – Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад объяснила, что ждет учителей-пенсионеров после 1 июля 2020 года. Массового увольнения не предвидится.

О безосновательной панике учительского профсоюза, Анна Новосад рассказала в интервью Украинской Правде.

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На самом деле учителей, достигших пенсионного возраста, будут переводить на срочные контракты согласно новому закону о среднем образовании. Срок такого контракта составит 1 год.

Директор заведения будет иметь возможность определять, продолжать после этого года контракт, или нет. Если человек, который, находясь на пенсии, качественно выполняет работу, его контракт можно и нужно продолжить,

– подчеркнула Новосад.

Также, по словам чиновницы, директора будут заинтересованы принимать на работу учителей, которые хорошо делают свою работу.

Поскольку директора также переводятся на контракт, они должны быть естественно заинтересованы в том, чтобы у них были профессиональные учителя. В отличие от учителя, директора ждет обязательный конкурс на должность, где он должен доказать собственную эффективность, а она очень зависит от учительского состава школы,

– пояснила министр образования и науки Украины.

В феврале 2020 года Верховная Рада пыталась отменить закон "О среднем образовании" из-за языкового вопроса.

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Сколько всего в Украине учителей-пенсионеров?

Всего в Украине работают около 400 тысяч педагогов. 16% из них достигли пенсионного возраста.