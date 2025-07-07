Россияне повредили университет и музыкальную школу в Запорожье

7 июля россияне снова атаковали Запорожье. В результате атак пострадали люди и повреждена инфраструктура.

В том числе и образовательная. Разрушениям подверглись музыкальная школа и университет, отмечает 24 Канал.

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Россияне атаковали музыкальную школу и вуз в Запорожье

Так, 7 июля в результате массированного обстрела повреждена одна из музыкальных школ города, сообщила Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко. Она отметила, что люди шокированы, но, к счастью, пострадавших нет.

Чиновница также добавила, что из окна кабинета – страшный вид на изуродованные частные дома. В мэрии говорят, что будут помогать всем и держат строй.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров также сообщил, что в результате обстрела города поврежден университет. Есть попадание в здание ЗВО.

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Что известно об атаке россиян на Запорожье 7 июля