Румыния приглашает украинцев на бесплатную учебу: детали

Украинцы имеют больше возможностей для обучения в вузах Румынии. Стипендии будут давать всем, кто сможет пройти конкурсный отбор.

О новых возможностях для украинских студентов пишет министерство иностранных дел Румынии.

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Обучение будет проходить исключительно на румынском языке. Именно поэтому студенты обязаны предоставить сертификат о владении языком на уровне не ниже B1. Если заявители не владеют румынским, то можно пройти подготовительный курс за год.

Прием заявок от претендентов продлится до 16 марта 2020 года.

Документы можно отправлять на адрес посольства Румынии в Украине, а также посольства Украины в Румынии.

Все детали по ссылке.

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Сколько в Румынии всего университетов?

В целом на территории Румынии работает 49 университетов.