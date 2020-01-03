Румунія запрошує українців на безкоштовне навчання: деталі

Українці мають більше можливостей для навчання у вишах Румунії. Стипендії даватимуть усім, хто зможе пройти конкурсний відбір.

Про нові можливості для українських студентів пише міністерство закордонних справ Румунії.

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Навчання відбуватиметься виключно румунською мовою. Саме тому студенти зобов’язані надати сертифікат про володіння мовою на рівні не нижчому за B1. Якщо апліканти не володіють румунською, то можна пройти підготовчий курс за рік.

Прийом заявок від претендентів триватиме до 16 березня 2020 року.

Документи можна надсилати на адресу посольства Румунії в Україні, а також посольства України в Румунії.

Всі деталі за посиланням.

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Скільки в Румунії всього університетів?Загалом на території Румунії працює 49 університетів.