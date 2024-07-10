В Украине нашли полностью русскоязычную школу: где расположена

Обучение в школах Украины происходит не только на украинском языке. Есть заведения среднего образования с русским, венгерским, румынским языками обучения.

В Институте образовательной аналитики, в частности, удивили информацией о полностью русскоязычной школе. Также отметили, что есть учреждения среднего образования, где учебный процесс продолжается на двух языках.

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Где расположена русскоязычная школа

Так, по информации Института, в Украине есть 1 полностью русскоязычная школа. В ней учится 44 ученика (4 класса). Расположено учебное заведение в Днепропетровской области.

Кроме того, в смешанной школе на Харьковщине обучение происходит и на украинском и на русском. Там получает образование 1140 учеников. Из них 403 учатся на русском (16 классов).

Русский язык как предмет изучают в 3 школах (45 классов). Как самостоятельный предмет со всей Украины для изучения его выбрали 768 учеников и еще 79 учеников изучают его в кружках,

– отметили в Институте образовательной аналитики.

Креминь рассказал, где в школах Украины изучали русский язык

Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь рассказывал, что в школах Украины до сих пор изучают русский язык.

В частности в Харьковской и Днепропетровской областях.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что есть 45 классов и 768 детей, которые учатся на русском.

За последние два года количество детей, которые учатся на русском языке, уменьшилось в 100 раз, но остается менее тысячи учеников в нескольких областях.

Языковой омбудсмен подчеркнул, что государство направляет усилия на поддержку украинского языка во всех уголках страны.