Шкарлет стал первым проректором одного из украинских вузов

Скандальный эксминистр образования и науки Украины Сергей Шкарлет получил новую должность. Его назначили первым проректором Национального университета "Черниговская политехника".

Назначение произошло 1 мая 2023 года. Это подтвердили в пресс-службе вуза.

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Сколько Сергей Шкарлет возглавлял МОН

Сергей Шкарлет возглавлял МОН более 2 лет. Он стал министром 17 декабря 2020 года. Это решение поддержало минимальное большинство нардепов – 226. Присягу Шкарлет зачитывал под возгласы "Позор" из сессионного зала.

20 марта 2023 года Верховная Рада поддержала его отставку. "За" проголосовали 295 нардепов. Перед тем его увольнение одобрил профильный комитет Рады.

21 марта на должность министра образования и науки Украины был назначен ученый и воин Оксен Лисовой.

Народный депутат Ярослав Юрчишин рассказал, что стало последней каплей в работе Шкарлета и почему его не уволили раньше. По данным нардепа, кандидата в должность министра образования искали долго. Трудно было найти человека, который сможет хотя бы попытаться противопоставить всем тем вызовам, которые есть в образовании и науке, заметил Юрчишин.

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