Сертификацию в 2025 году распространят на учителей еще одного предмета

В 2025 году сертификацию педагогов распространят на учителей еще одного предмета. Речь идет о тех, кто преподает английский язык.

Соответствующий приказ обнародовало Министерство образования и науки Украины, передает 24 Канал. В документе говорится о категориях учителей, которые смогут принять участие в сертификации, и их предельное количество.

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Учителей английского приобщат к сертификации

В 2025 году пройти педагогическую сертификацию смогут 1500 учителей начальных классов, а также по 1000 учителей украинского языка и литературы, математики, истории и гражданских дисциплин.

Также впервые к сертификации смогут приобщиться 500 учителей английского языка.

Регистрация для участия в сертификации продлится с 23 декабря 2024 года до 9 января 2025 года. Будет происходить в рамках двух этапов.

Во время первого – с 23 декабря по 6 января – педагоги будут регистрироваться в пределах предельного количества, определенной для каждой области.

Во время второго – с 7 до 9 января – зарегистрироваться для прохождения сертификации желающие педагоги смогут в пределах общего предельного количества, определенной приказом для каждой предметной категории, если она не будет исчерпана во время первого этапа.

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