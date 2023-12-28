Школы в Украине будут охранять полицейские: будет ли у них оружие

Вскоре украинские школы будут охранять правоохранители. Это будут специально обученные и экипированные люди.

Глава Нацполиции Иван Выгивский рассказал детали о проекте "Офицеры школьной безопасности". По его словам, эта задача поставила для выполнения руководство государства.

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Выгивский рассказал о проекте "Офицеры школьной безопасности"

Выгивский отметил, что реализация этого проекта – не желание полиции просто набрать людей и не ити в армию. Он направлен на усиление безопасности в учебных заведениях, чтобы туда не могли попасть посторонние лица и нельзя было пронести опасные предметы.

Этот полицейский станет неким охранником, сможет в контакте с администрациями школ и родительскими комитетами донести рекомендации по необходимым мерам безопасности, будет защищать детей,

– заявил глава Нацполиции.

И добавил, что реализация проекта будет способствовать возвращению наших граждан в Украину, которые боятся, что их дети будут в опасности в школах.

Проект, к слову, уже стартовал. На местах, по словам Выгивского, будут заключать договоры между полицией охраны и местными ОТГ, на территории которых расположены школы. Полицейские в школах будут осуществлять соответствующий пропускной режим с функционированием арочного металлодетектора.

Что касается оружия у полицейского офицера безопасности в школах, то сейчас это дискуссионный вопрос. Мы ведем диалог с директорами школ, и есть разные мнения по этому поводу,

– заявил глава Нацполиции.

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В украинских школах будут усиливать безопасность