Школы после карантина откроются 1 сентября, – Ляшко

Из-за введения карантина в Украине, были закрыты учебные заведения, а обучение перешло онлайн. Откроют их с нового учебного года.

О том, что учебные заведения не планируют открывать и после ослабления карантина заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".

В то же время Учебный год в Украине во всех школах завершат дистанционно, – МОН

"Учебные заведения уже открываться не будут. Они откроются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО", – заявил Виктор Ляшко.

Напомним, до этого правительство утвердило пять этапов выхода из карантина. На втором из них предусмотрено "восстановление обучения выпускных классов в школах, подготовка к проведению ВНО". Однако точной даты введения этого этапа пока нет. Для этого надо, чтобы в течение 10 дней подряд процент новых случаев в стране снижался, а количество людей, которые выздоровели, рос.

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5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

