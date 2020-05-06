24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Likar Покер Афиша
more

Школы после карантина откроются 1 сентября, – Ляшко

- Читати новину українською
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко / Слово и дело

Из-за введения карантина в Украине, были закрыты учебные заведения, а обучение перешло онлайн. Откроют их с нового учебного года.

О том, что учебные заведения не планируют открывать и после ослабления карантина заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".

В то же время Учебный год в Украине во всех школах завершат дистанционно, – МОН

"Учебные заведения уже открываться не будут. Они откроются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО", – заявил Виктор Ляшко.

Напомним, до этого правительство утвердило пять этапов выхода из карантина. На втором из них предусмотрено "восстановление обучения выпускных классов в школах, подготовка к проведению ВНО". Однако точной даты введения этого этапа пока нет. Для этого надо, чтобы в течение 10 дней подряд процент новых случаев в стране снижался, а количество людей, которые выздоровели, рос.

Важно Как будет проходить ВНО-2020: инфографика

пять етапів виходу з карантину
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала
 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости политики Карантин в Украине 2020 Виктор Ляшко Новости учебы Учеба Школа
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Всеукраинская школа онлайн пятая неделя: расписание, темы уроков и список каналов
4 мая , 11:31 Всеукраинская школа онлайн пятая неделя: расписание, темы уроков и список каналов
Ростислав Струтинський
Когда можно подать документы на зачисление в первый класс: комментарий от Минобразования
3 апреля , 19:55 Когда можно подать документы на зачисление в первый класс: комментарий от Минобразования
Ростислав Струтинський
Школы сами будут определять как завершить учебный год, – Минобразования
2 апреля , 13:25 Школы сами будут определять как завершить учебный год, – Минобразования
Ростислав Струтинський