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Школи після карантину відкриються аж 1 вересня, – Ляшко

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Віктор Ляшко
Віктор Ляшко / Слово і діло

Через запровадження карантину в Україні, були закриті навчальні, а навчання перейшло онлайн. Відкриють ж їх аж з нового навчального року.

Про те, що навчальні заклади не планують відкривати й після послаблення карантину заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сьогодні".

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"Заклади освіти вже відкриватися не будуть. Вони відкриваються тільки з 1 вересня. Ми будемо відкривати деякі з них для проведення ЗНО", – заявив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, до цього уряд затвердив п'ять етапів виходу з карантину. На другому з них передбачено "відновлення навчання випускних класів у школах, підготовка до проведення ЗНО". Однак точної дати запровадження цього етапу поки немає. Для цього треба, щоб протягом 10 днів поспіль відсоток нових випадків у країні знижувався, а кількість людей, які одужали, зростав.

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пять етапів виходу з карантину
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу
 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини політики Карантин в Україні 2020 Віктор Ляшко Новини освіти Освіта Школа
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