Школы сами будут определять когда объявить летние каникулы, – Мандзий

Несмотря на то, что в Украине учебный год может длиться до 1 июля, школы смогут самостоятельно решить, когда завершить учебный год.

О такой возможности рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью Украинской Правде.

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По словам чиновницы, учителя после завершения карантина будут оценивать уровень знаний, которые учащиеся усвоили во время дистанционного обучения.

После отмены карантина, если это произойдет например в мае месяце, то очень важно, чтобы учителя имели возможность для диагностирования ситуации, как ученики усвоили материал во время карантина. Удалось ли ученикам понять изученные темы,

- объяснила чиновница.

Отталкиваясь от результатов учеников, педагогические советы школ сами будут определять, когда заканчивать учебный год.

Это совсем не означает, что до 1 июля все ученики выйдут со школьного двора. Речь идет о том, что сейчас ученики работают с учителями дистанционно, но для того, чтобы понять что все школьники имели возможность освоить материал, нужно время. И это время зависит от карантина, или он будет предусмотрен в июне или в сентябре. Это время определяет школа. И исключительно школа в праве урегулировать эту ситуацию,

– рассказала Любомира Мандзий.

Если же дистанционное обучение окажется эффективным, то школы смогут уйти на каникулы в привычные даты.

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Что известно о карантине в Украине?

Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца апреля.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.