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Школи самі визначатимуть коли оголосити літні канікули, – Мандзій

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Любомира Мандзій розповіла про автономність шкіл / МОН

Попри те, що в Україні навчальний рік може тривати до 1 липня, школи зможуть самостійно вирішити коли завершити навчальний рік.

Про таку можливість розповіла виконувачка обов'язків міністра освіти та науки Любомира Мандзій в інтерв'ю Українській Правді.  

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За словами посадовиці, вчителі після завершення карантину, оцінюватимуть рівень знань, які учні засвоїли під час дистанційного навчання.

Після скасування карантину, якщо це відбудеться наприклад у травні місяці, то дуже важливо, щоб вчителі мали можливість для діагностування ситуації, як учні засвоїли матеріал під час карантину. Чи вдалося учням зрозуміти вивчені теми,
– пояснила посадовиця.

Відштовхуючись від результатів учнів, педагогічні ради шкіл самі визначатимуть коли закінчувати навчальний рік.

Це зовсім не означає, що аж 1 липня всі учні вийдуть з шкільного подвір'я. Йдеться про те, що зараз учні працюють з вчителями дистанційно, але для того, щоб зрозуміти що всі школярі мали можливість опанувати матеріал потрібен час. І цей час залежить від карантину, або він буде передбачений у червні або у вересні. Цей час визначає школа. І виключно школа у праві врегулювати цю ситуацію,
– розповіла Любомира Мандзій.

Якщо ж дистанційне навчання виявиться ефективним, то школи зможуть піти на канікули у звичні дати.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця квітня.

Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Школярі Освіта Школа Міністерство освіти та науки України Любомира Мандзій
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