Исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета обвиняют в плагиате в двух его монографиях и одной статье. Премьер Денис Шмигаль заявил, что в правительстве изучают этот вопрос.

Денис Шмигаль считает, что о плагиате нужно говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, "когда есть голословные обвинения", сообщает 24 канал

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Премьер предложил сперва дождаться результатов расследования.

Господин Шкарлет лично инициировал эти вещи, представим и предметно будем вести разговор на эту тему,

– добавил политик.

Заметим, что Сергея Шкарлета подозревают в плагиате в двух монографиях и одной статье. Мол, доктор экономических наук добавил куски из чужих научных сочинений в свои работы.

Сначала дело будут рассматривать в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования – именно этот орган разбирается с плагиаторами. Но для этого необходимо открыть производство.

Сам Шкарлет отрицал наличие плагиата в своих работах. Он отмечал, что в тех четырех работах, по которым его обвиняют в плагиате, никаких нарушений с его стороны нет.

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