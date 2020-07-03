В правительстве проверят возможный плагиат в работах Шкарлета
Исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета обвиняют в плагиате в двух его монографиях и одной статье. Премьер Денис Шмигаль заявил, что в правительстве изучают этот вопрос.
Денис Шмигаль считает, что о плагиате нужно говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, "когда есть голословные обвинения", сообщает 24 канал
Обратите внимание Шкарлет начал работу в МОН с цензурирования новости о себе: фотодоказательство
Премьер предложил сперва дождаться результатов расследования.
Господин Шкарлет лично инициировал эти вещи, представим и предметно будем вести разговор на эту тему,
– добавил политик.
Заметим, что Сергея Шкарлета подозревают в плагиате в двух монографиях и одной статье. Мол, доктор экономических наук добавил куски из чужих научных сочинений в свои работы.
Сначала дело будут рассматривать в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования – именно этот орган разбирается с плагиаторами. Но для этого необходимо открыть производство.
Сам Шкарлет отрицал наличие плагиата в своих работах. Он отмечал, что в тех четырех работах, по которым его обвиняют в плагиате, никаких нарушений с его стороны нет.
Назначение Шкарлета: что известно
- 25 июня его назначили в Министерство образования и науки временным исполняющим обязанности министра.
- Накануне 18 июня под Верховной Радой протестовали против его назначения. Большинство участников акции представляли именно научные круги.
- Одной из причин протеста было обвинение Шкарлета в плагиате. Были и обвинения в злоупотреблениях. Дело в том, что Черновицкий национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его нужд машину за 1,5 миллиона гривен.
- При этом премьер Денис Шмигаль убеждает, что у нового чиновника будет три месяца, чтобы проявить себя.