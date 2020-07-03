Виконувача обов'язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета звинувачують у плагіаті у двох його монографіях та одній статті. Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що в уряді вивчають це питання.

Денис Шмигаль вважає, що про плагіат потрібно говорити тоді, коли є докази, а не тоді, "коли є голослівні звинувачення", повідомляє 24 канал.

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Прем’єр запропонував спершу дочекатися результатів розслідування.

Пан Шкарлет особисто ініціював ці речі, представимо і предметно вестимемо розмову на цю тему,

– додав політик.

Зауважимо, що Сергія Шкарлета підозрюють у плагіаті у двох монографіях та одній статті. Мовляв, доктор економічних наук додав шматки з чужих наукових доробків свої роботи.

Спочатку справу розглядатимуть в Національному агентстві забезпечення якості вищої освіти – саме цей орган розбирається з плагіаторами. Але для цього необхідно відкрити провадження.

Сам Шкарлет заперечував наявність плагіату у своїх роботах. Він наголошував, що в тих чотирьох роботах, за якими його звинувачують у плагіаті, жодних порушень із його боку немає.

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