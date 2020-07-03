Шмигаль прокоментував можливий плагіат в роботах Шкарлета
Виконувача обов'язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета звинувачують у плагіаті у двох його монографіях та одній статті. Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що в уряді вивчають це питання.
Денис Шмигаль вважає, що про плагіат потрібно говорити тоді, коли є докази, а не тоді, "коли є голослівні звинувачення", повідомляє 24 канал.
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Прем’єр запропонував спершу дочекатися результатів розслідування.
Пан Шкарлет особисто ініціював ці речі, представимо і предметно вестимемо розмову на цю тему,
– додав політик.
Зауважимо, що Сергія Шкарлета підозрюють у плагіаті у двох монографіях та одній статті. Мовляв, доктор економічних наук додав шматки з чужих наукових доробків свої роботи.
Спочатку справу розглядатимуть в Національному агентстві забезпечення якості вищої освіти – саме цей орган розбирається з плагіаторами. Але для цього необхідно відкрити провадження.
Сам Шкарлет заперечував наявність плагіату у своїх роботах. Він наголошував, що в тих чотирьох роботах, за якими його звинувачують у плагіаті, жодних порушень із його боку немає.
Призначення Шкарлета: що відомо
- 25 червня його призначили в Міністерство освіти й науки тимчасовим виконувачем обов'язків міністра.
- Напередодні 18 червня під Верховною Радою протестували проти його призначення. Більшість учасників акції представляли саме наукові кола.
- Однією з причин протесту було звинувачення Шкарлета в плагіаті. Були й звинувачення в зловживаннях. Справа у тому, що Чернівецький національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб автівку за 1,5 мільйона гривень.
- Натомість прем'єр Денис Шмигаль переконує, що в нового урядовця буде три місяці, аби проявити себе.