Швейцарский университет предлагает бесплатную семейную терапию во время карантина

Цюрихский университет предлагает бесплатную онлайн-терапию для семейных пар в условиях карантина. Есть возможность пройти курс разговора вживую или посмотреть видеосюжеты с практическими уроками.

Об инициативе университета пишет Swissinfo.

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Цель программы состоит в том, чтобы помочь парам укрепить свои отношения в условиях стресса путем усиления взаимной поддержки,

– сообщает пресс-служба университета.

Как сказано на сайте, многие пары внезапно оказываются в совместном карантине в небольшом замкнутом пространстве, а напряженность в таких условиях неизбежна.

Основное внимание во время консультаций предоставляется повышению эффективности коммуникации между партнерами, ведь именно этот навык пропадает в стрессовых ситуациях в первую очередь.

Сначала парам предлагают пятичасовое вступление. Из него пары узнают, как лучше решать проблемы. Однако, если у вас есть потребность пообщаться с психологом, то с недавних пор эта услуга также доступна на сайте университета.

Что известно о карантине в Швейцарии?В Швейцарии сейчас запрещено собираться группами более пяти человек и рекомендовано работать дистанционно всем, кто может себе это позволить. Карантин продлится до 19 апреля.

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Сколько в целом университетов в Швейцарии?Всего на территории Швейцарии работает 12 университетов.