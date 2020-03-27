В норвежской школе на видеоурок попал голый мужчина

Школа в Норвегии прекратила пользование популярным сервисом для видеоконференций "Whereby" после того, как на урок попал голый мужчина. Предположительно он "угадал" код приглашения на занятия.

О курьезном случае написали в Join Extra Crunch.

Важно: Как продление карантина повлияет на украинское образование: детали от Минобразования

Проблема в том, что большинство каналов для онлайн-уроков, которые школы проводят в приложениях для видеосвязи, не запароленные – и на них совершенно случайно могут попасть другие люди.

Предполагается, что такая ситуация произошла после того как мужчина "угадал" ID канала и присоединился к видеоконференции.

Напомним, что из-за введения карантина, в большинстве стран мира ввели дистанционное обучение.

Сколько больных коронавирусом зарегистрировано в Норвегии?Всего в Норвегии уже более 3,5 тысячи случаев заболевания COVID-19.

К теме: Как организовать дистанционное обучение школьников – пошаговая инструкция

Что известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только маршруткой (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.