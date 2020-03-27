В норвезькій школі на відеоурок потрапив голий чоловік

Школа в Норвегії припинили користування популярним сервісом для відеоконференцій "Whereby" після того, як на урок потрапив голий чоловік. Імовірно він "вгадав" код запрошення на заняття.

Про курйозний випадок написали у Join Extra Crunch.

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Проблема в тому, що більшість каналів для онлайн-уроків, які школи проводять в додатках для відеозв'язку, не запаролені – і на них абсолютно випадково можуть потрапити інші люди.

Припускають, що така ситуація сталась після того як чоловік "вгадав" ID каналу та приєднався до відеоконференції.

Нагадаємо, що через запровадження карантину, у більшості країн світу запровадили дистанційне навчання.

Скільки хворих на коронавірус зареєстровано в Норвегії?Загалом в Норвегії вже понад 3,5 тисячі випадків захворювання на COVID-19.

До теми: Як організувати дистанційне навчання школярів – покрокова інструкція

Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.