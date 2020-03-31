Швейцарський університет пропонує безкоштовну сімейну терапію під час карантину

Цюрихський університет пропонує безкоштовну онлайн-терапію для сімейних пар в умовах карантину. Є можливість пройти курс розмови наживо або переглянути відеосюжети з практичними уроками.

Про ініціативу університету пише Swissinfo.

До теми: Найкращі університети світу відкрили доступ до навчальних матеріалів: список

Мета програми полягає в тому, щоб допомогти парам зміцнити свої стосунки в умовах стресу шляхом посилення взаємної підтримки,

– повідомляє пресслужба університету.

Як сказано на сайті, багато пар раптово опиняються на спільному карантині в невеликому замкнутому просторі, а напруженість в таких умовах неминуча.

Основна увага під час консультацій надається підвищенню ефективності комунікації між партнерами, адже саме ця навичка пропадає в стресових ситуаціях в першу чергу.

Спочатку парам пропонують п'ятигодинний вступ. З нього пари дізнаються як краще вирішувати проблеми. Проте, якщо у вас є потреба поспілкуватись із психологом, то віднедавна ця послуга також доступна на сайті університету.

Що відомо про карантин у Швейцарії?В Швейцарії зараз заборонено збиратися групами понад п'яти осіб та рекомендовано працювати дистанційно всім, хто може собі це дозволити. Карантин триватиме до 19 квітня.

Вас зацікавить: В норвезькій школі на відеоурок потрапив голий чоловік

Скільки загалом університетів у Швейцарії?Всього на території Швейцарії працює 12 університетів.