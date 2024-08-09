Какие интересные синонимы имеет слово "жара"

Украинский язык – чрезвычайно богат. В его сокровищнице вы найдете слова и фразы на все случаи жизни.

А одно слово иногда может иметь десяток синонимов. Поэтому Образование 24 советует внимательнее к ним присмотреться и разнообразить свою речь.

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Какие синонимы имеет слово "жара" (укр. спека)

Педагог и блогер Лара Чемерис назвала одно такое слово, которое можно заменить несколькими другими – и не менее интересными. Это – "спека" (укр.).

Так, жару вы еще можете назвать так:

парня;

вар;

жар;

спекота;

духота;

пекло.



Какие интересные синонимы имеет слово "спека" / скриншот сообщения Лары Чемерис

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