В то же время мать ученика попросила раздавать сладости после уроков, отпустив ее сына домой перед угощением. Однако учительница, вероятно, проигнорировала просьбу.

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Можно ли потребовать у родителей купить телевизор в садик

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал, что никто не имеет права требовать у родителей сдать деньги на дополнительные нужды или принуждать их к этому в учебном заведении.

В частности, и в случае, когда в садике Луцка работники заведения начали настаивать сдать по 200 гривен, чтобы купить детям телевизор, Горбачев говорит, что прежде всего следует узнать, подавало ли учебное заведение запрос к учредителю на приобретение этого телевизора и попросить показать обоснование такой покупки.

У меня есть сомнения, как можно использовать телевизор для совсем маленьких детей, ведь это может быть вредно для здоровья. Существуют определенные правила, сколько времени можно смотреть телевизор детям всех возрастов. Врачи советуют детям одного – двух лет не давать смотреть телевизор, а для детей трех – четырех лет рекомендуется максимум час. И это время дети фактически исчерпывают, глядя телевизор дома. Поэтому стоит задуматься над целесообразностью приобретения телевизора именно в дошкольном заведении,

– объяснил омбудсмен.

По его словам, если решили, что телевизор очень нужен для воспитательного процесса:

то покупку должен обеспечить учредитель заведения, то есть управление образования, а не родители;

если у основателя нет денег или он считает, что эта покупка не нужна, то телевизор могут купить родители, но только по собственному желанию – это не может быть требованием или принуждением.

"Стоит эти средства перечислять на специальный счет учебного заведения, если же родители сразу закупили телевизор, его необходимо официально передать учебному заведению через акт принятия-передачи материальных ценностей. Так вся переданная техника будет на учете в учебном заведении, и это предупредит махинации, в частности ее исчезновение", – заявил Горбачев.

Следует добавить также, что сообщение, где описывали эту ситуацию в саду Луцка, удалили или заблокировали.

Правильно ли поступили в школе по поводу сладостей

Образовательный омбудсмен Украины объяснил, что такой поступок, когда всем детям дают сладости, кроме одной является выразительной дискриминацией учащихся и поводом для буллинга в отношении ребенка и родителей, не сдавших деньги.

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В сети описали случай в школе / Скриншот 24 Канала

Сергей Горбачев заявил, что считает неприемлемыми такие празднования. Это ведь можно сделать за пределами школы. Кроме того, есть вопросы относительно того, какие это были конфеты, с каким сроком годности и не имели ли дети противопоказаний по употреблению сладкого.

Как я понял из сообщения, празднование проходило во время урока, ведь ребенок не смог уйти из школы, как просила мама, а это уже отвлечение детей от образовательного процесса. Кроме того, эта ситуация – выразительный буллинг, потому что всем детям дали гостинец, а только одной – нет. Поэтому педагогам нужно раз и навсегда запомнить, что подобные праздники можно устраивать только за пределами школы, если есть хоть один человек, который на это не согласился,

– заявил омбудсмен.

Он также объяснил, что поздравить можно было не только сладостями, но и рисунком, стихом, песней, квестом или другим способом. По его словам, в школе прибегли к советской модели.

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"А если этот праздник происходил еще и во время урока, то учителю вообще нужно объявлять выговор. Поскольку здесь сорвали образовательный процесс и еще обидели ребенка и его родителей. Это уже много раз отмечалось, но все повторяется снова. Поэтому, думаю, что выговор поможет трезво посмотреть на ситуацию и сделать наконец адекватные выводы", – объяснил Горбачев.