Водночас мати учня попросила роздавати солодощі після уроків, відпустивши її сина додому перед частуванням. Проте вчителька, ймовірно, проігнорувала прохання.

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Чи можна вимагати у батьків купити телевізор у садочок

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов розповів, що ніхто не має права вимагати у батьків здати гроші на додаткові потреби чи примушувати їх до цього в навчальному закладі.

Зокрема, і у випадку, коли у садочку Луцька працівники закладу почали наполягати здати по 200 гривень, щоб купити дітям телевізор, Горбачов каже, що насамперед варто дізнатись, чи подавав заклад освіти запит до засновника на придбання цього телевізора та попросити показати обґрунтування такої покупки.

У мене є певні сумніви, як можна використовувати телевізор для зовсім маленьких дітей, адже це може бути шкідливо для здоров'я. Існують певні правила, скільки часу можна дивитися телевізор дітям різного віку. Лікарі радять дітям одного – двох років не давати дивитися телевізор, а для дітей трьох – чотирьох років рекомендується максимум година. І цей час діти фактично вичерпують дивлячись телевізор вдома. Тому варто замислитися над доцільністю придбання телевізора саме у дошкільному закладі,

– пояснив омбудсмен.

За його словами, якщо ж таки вирішили, що телевізор дуже потрібен для виховного процесу:

то покупку повинен забезпечити засновник закладу, тобто управління освіти, а не батьки;

якщо у засновника немає грошей або він вважає, що ця покупка не потрібна, то телевізор можуть купити батьки, проте тільки за власним бажанням – це не може бути вимогою або примусом.

"Варто ці кошти перераховувати на спеціальний рахунок закладу освіти, якщо ж батьки одразу закупили телевізор, його необхідно офіційно передати закладу освіти через акт прийняття-передання матеріальних цінностей. Так уся передана техніка буде на обліку в закладі освіти, і це попередить махінації, зокрема її зникнення", – заявив Горбачов.

Варто додати також, що допис, де описували цю ситуацію в садочку Луцька видалили або заблокували.

Чи правильно поступили у школі щодо солодощів

Освітній омбудсмен України пояснив, що такий вчинок, коли всім дітям дають солодощі, окрім однієї є виразною дискримінацією учнів та приводом для булінгу щодо дитини та батьків, які не здали гроші.

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У мережі описали випадок у школі / Скриншот 24 Каналу

Сергій Горбачов заявив, що він вважає неприйнятними такі святкування. Адже це можна зробити за межами школи. Окрім того, є питання щодо того, які це були цукерки, з яким терміном придатності й чи не мали діти протипоказів щодо вживання солодкого.

Як я зрозумів з допису, святкування відбувалося під час уроку, адже дитина не змогла піти зі школи, як просила мама, а це вже відволікання дітей від освітнього процесу. Крім того, ця ситуація – виразний булінг, бо усім дітям дали гостинець, а лише одній – ні. Тому освітянам потрібно раз і назавжди запам'ятати, що подібні свята можна влаштовувати лише за межами школи, якщо є хоч одна людина, яка на це не погодилася,

– заявив омбудсмен.

Він також пояснив, що привітати можна було не тільки солодощами, а й малюнком, віршем, піснею, квестом чи в інший спосіб. За його словами, у школі вдались до радянської моделі.

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"А якщо це свято відбувалося ще й під час уроку, то вчителю взагалі потрібно оголошувати догану. Оскільки тут зірвали освітній процес та ще й образили дитину та її батьків. На цьому вже багато разів наголошувалося, але все повторюється знову. Тому, гадаю, що догана допоможе тверезо подивитися на ситуацію і зробити нарешті адекватні висновки", – пояснив Горбачов.