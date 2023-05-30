Глава образовательного комитета ВРУ Бабак отказался от ученой степени из-за плагиата

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак отказался от ученой степени доктора технических наук. Это он сделал официально вчера.

Ранее Бабак анонсировал, что готов к такому шагу. Он, как и глава МОН Оксен Лисовой, считает, что очищение системы нужно начинать с себя.

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Бабак также отказался от ученой степени

Бабак заявил, что формализованные научные ступени часто являются "необходимым аксессуаром". А ученого определяют качество, цитируемость научных работ и внедренные научные разработки, а не формализованный диплом.

Месяц назад я отдал на проверку текст своей докторской диссертации. И так, несколько экспертиз показали, что там есть частные совпадения текста с другими работами. Хотя их все можно объяснить, формально это нарушение,

– признался глава профильного комитета Рады.

По его словам, формирование новой культуры в обществе следует начинать с отказа от старой. Это касается и вопросов академической добропорядочности.

Следующий шаг – закон "Об академической добропорядочности", который сейчас на стадии обсуждения и доработки,

– анонсировал Бабак.

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