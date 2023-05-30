Глава образовательного комитета ВРУ Бабак отказался от ученой степени из-за плагиата
Источник:телеграмм Сергея Бабака
Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак отказался от ученой степени доктора технических наук. Это он сделал официально вчера.
Ранее Бабак анонсировал, что готов к такому шагу. Он, как и глава МОН Оксен Лисовой, считает, что очищение системы нужно начинать с себя.
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Бабак также отказался от ученой степени
Бабак заявил, что формализованные научные ступени часто являются "необходимым аксессуаром". А ученого определяют качество, цитируемость научных работ и внедренные научные разработки, а не формализованный диплом.
Месяц назад я отдал на проверку текст своей докторской диссертации. И так, несколько экспертиз показали, что там есть частные совпадения текста с другими работами. Хотя их все можно объяснить, формально это нарушение,
– признался глава профильного комитета Рады.
По его словам, формирование новой культуры в обществе следует начинать с отказа от старой. Это касается и вопросов академической добропорядочности.
Следующий шаг – закон "Об академической добропорядочности", который сейчас на стадии обсуждения и доработки,
– анонсировал Бабак.
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Оксена Лисового обвинили в плагиате
- Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой 30 мая отказался от своей учёной степени.
- 21 марта Верховная Рада Украины назначила на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
- Оксен Лисовой – воин, научный работник и директор Малой академии наук.
- Однако нового главу МОН уже успели обвинить в плагиате.
- Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.
- Об истории с плагиатом узнали на фоне положительных отзывов о новоизбранном министре. Впервые это было опубликовано на странице "Украинского движения пацифистов". Эта организация известна тем, что выступает за "мирное окончание войны и права каждого человека на отказ от военной службы". Основателем которой является журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба. Его обвиняют в госизмене.
- Член образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа подтвердила то, что в диссертации Лесного есть ошибка. Однако она не столь масштабна, чтобы не назначать автора работы на должность министра, считает Пипа.
- В МАН сообщили, что Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической неблагочестии.
- Новоназначенный глава Минобразования утром 23 марта объявил, что подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. И заявил, что с нетерпением ждет результатов. При этом добавил, что если в его работе выявят нарушения, откажется от степени кандидата наук.
- Свою диссертацию на проверку подал и глава образовательного Комитета Рады Сергей Бакак.
- В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования заявили, что получили диссертацию.
- Проверят научные работы до 3 месяцев, заявили в НАОКВО.
- Также глава МОН рассказал, что сейчас формулируют новую идею добродетели, новые правила. Какие именно пока не уточнил, но заметил, что в диссертациях будут "предоставлять больше академической свободы университетам".