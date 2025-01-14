Руководство вуза говорит, что документы очень ценные и дорогие. Их присылали в Министерство образования и науки Украины, отмечает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Смотрите также "За народный счет": президент Киевской школы экономики Милованов хочет купить Могилянку

В Тернополе на Укрпочте потеряли дипломы студентов

По трекинговому номеру можно отследить, что документы уже полтора месяца находятся в Тернополе, однако в почтовой службе найти их не могут. Рекомендованное письмо в МОН с документами о среднем образовании и дипломы работница вуза принесла в центральное отделение Укрпочты на улице Черновола 4 декабря 2024 года. После оплаты ей выдали трекинговый номер, по которому можно отслеживать отправления. Но 13 января заказное письмо до сих пор находилось в логистическом центре Тернополя Укрпочты.

Мы не можем выяснить, где делось последнее заказное письмо с документами. По этому поводу университет обращался к директору по развитию сети Тернопольского региона АО “Укрпочта” Тамаре Оксюте, но четкого ответа не получил. На обращение отдела документооборота ТНМУ работники почты отвечают, что не могут найти письмо,

– сообщили в Тернопольском национальном медицинском университете 13 января.

Это не первая такая ситуация

Пресс-секретарь ЗВО Янина Чайкивская рассказала, что так случается уже не впервые. Работники почтового отделения теряли и другую корреспонденцию университета.

В этом заказном письме есть апостилированные документы иностранных студентов, которые подтверждают их предыдущее полученное образование. Все эти документы необходимы для выдачи диплома после завершения ими обучения в университете. Апостилированные свидетельства иностранных учебных заведений – это очень дорогие документы, на изготовление которых необходимо много времени,

– отметила Чайкивская.

И добавила, что декан факультета иностранных студентов Александр Токарский обратился с официальным запросом в тернопольское отделение Укрпочты. Зато получил ответ, что за потерянную корреспонденцию уже прислали компенсацию в бухгалтерию – в размере 109 гривен.

Руководство Тернопольского национального медицинского университета обратилось к директору Укрпочты Игорю Смелянскому с просьбой наладить надлежащую работу отделения в Тернополе и вернуть ценные документы.

Из-за халатности работников почты в Тернопольской области неоднократно была потеряна и не доставлена к адресатам важная международная и внутренняя государственная корреспонденция. Такие случаи подрывают не только имидж университета, но и создают для него большие проблемы,

– отметили в вузе.

В тернопольском отделении Укрпочты посоветовали медиа обратиться в центральный офис за информацией.