Керівництво вишу каже, що документи дуже цінні і дорогі. Їх надсилали в Міністерство освіти і науки України, зазначає 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

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У Тернополі на "Укрпошті" загубили дипломи студентів

За трекінговим номером можна відстежити, що документи вже півтора місяця перебувають в Тернополі, однак у поштовій службі знайти їх не можуть. Рекомендований лист у МОН з документами про середню освіту та дипломи працівниця вишу принесла в центральне відділення "Укрпошти" на вулиці Чорновола 4 грудня 2024 року. Після оплати їй видали трекінговий номер, за яким можна відстежувати відправлення. Але 13 січня рекомендований лист ще досі перебував у логістичному центрі Тернополя "Укрпошти".

Ми не можемо з'ясувати, де подівся останній рекомендований лист з документами. З цього приводу університет звертався до директора з розвитку мережі Тернопільського регіону АТ “Укрпошта” Тамари Оксюти, але чіткої відповіді не отримав. На звернення відділу документообігу ТНМУ працівники пошти відповідають, що не можуть знайти листа,

– повідомили в Тернопільському національному медичному університеті 13 січня.

Це не перша така ситуація

Прессекретарка ЗВО Яніна Чайківська розповіла, що так трапляється вже не вперше. Працівники поштового відділення губили й іншу кореспонденцію університету.

У цьому рекомендованому листі є апостильовані документи іноземних студентів, які підтверджують їхню попередню здобуту освіту. Всі ці документи необхідні для видачі диплома після завершення ними навчання в університеті. Апостильовані свідоцтва іноземних навчальних закладів – це дуже дорогі документи, на виготовлення яких необхідно багато часу,

– зазначила Чайківська.

І додала, що декан факультету іноземних студентів Олександр Токарський звернувся з офіційним запитом до тернопільського відділення "Укрпошти". Натомість отримав відповідь, що за втрачену кореспонденцію вже надіслали компенсацію в бухгалтерію – в розмірі 109 гривень.

Керівництво Тернопільського національного медичного університету звернулося до директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського з проханням налагодити належну роботу відділення в Тернополі й повернути цінні документи.

Через халатність працівників пошти в Тернопільській області неодноразово були втрачена і не доставлена до адресатів важлива міжнародна та внутрішня державна кореспонденція. Такі випадки підривають не лише імідж університету, а й створюють для нього великі проблеми,

– зазначили у виші.

У тернопільському відділенні "Укрпошти" порадили медіа звернутися в центральний офіс за інформацією.