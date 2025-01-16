Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное. В ответе на запрос медиа говорится о том, что по состоянию на 16 января продолжается служебное расследование по розыску заказного письма.

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В Укрпочте прокомментировали потерю дипломов студентов

В Укрпочте, в частности, отметили, что ищут пакет с документами во всех подразделениях, которые принимали участие в отправлении.

Продолжается розыск по всему маршруту следования. Проходит анализ операций, статусов в логистической системе, рассматривают зафиксированные акты о наличии нарушения,

– сообщили в пресс-службе.



В Укрпочте нажали ответ по потере документов / скриншот ответа

В соответствии с законодательством за полную потерю регистрируемых почтовых отправлений без объявленной ценности предусмотрено возмещение стоимости услуги почтовой связи и штраф в размере 100 процентов стоимости такой услуги.

После расследования и получения результатов возобновят коммуникацию с отправителем для урегулирования этого вопроса.

В сфере почтовых отправлений, как и в любой другой сфере услуг со сложной логистикой и большими объемами, возможны случаи потери или задержки в доставке корреспонденции. Впрочем, как компания мы всегда готовы нести ответственность за наши ошибки,

– указано в ответе.

Напомним, что на центральном отделении Укрпочты в Тернополе потеряли важные документы иностранных студентов Тернопольского национального медуниверситета. При этом прислали 109 гривен компенсации.