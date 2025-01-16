Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне. У відповіді на запит медіа мовиться про те, що станом на 16 січня триває службове розслідування щодо розшуку рекомендованого листа.

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В Укрпошті прокоментували втрату дипломів студентів

В Укрпошті, зокрема, зазначили, що шукають пакет з документами у всіх підрозділах, які брали участь у відправленні.

Триває розшук по всьому маршруту слідування. Проходить аналіз операцій, статусів у логістичній системі, розглядають зафіксовані акти про наявність порушення,

– повідомили у пресслужбі.



В Укрпошті нажали відповідь щодо втрати документів / скриншот відповіді

Відповідно до законодавства за повну втрату реєстрованих поштових відправлень без оголошеної цінності передбачено відшкодування вартості послуги поштового зв'язку та штраф у розмірі 100 відсотків вартості такої послуги.

Після розслідування та отримання результатів відновлять комунікацію з відправником для врегулювання цього питання.

У сфері поштових відправлень, як і в будь-якій іншій сфері послуг зі складною логістикою та великими обсягами, можливі випадки втрати або затримки в доставці кореспонденції. Втім, як компанія ми завжди готові нести відповідальність за наші помилки,

– зазначено у відповіді.

Нагадаємо, що на центральному відділенні Укрпошти у Тернополі загубили важливі документи іноземних студентів Тернопільського національного медуніверситету. При цьому надіслали 109 гривень компенсації.