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Учеба Саморазвитие Как сказать "отстань от меня" на украинском: точных вариантов есть несколько
29 мая, 18:58
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Как сказать "отстань от меня" на украинском: точных вариантов есть несколько

Алеся Кух
Основні тези
  • Эмоциональное выражение "отстань от меня" можно перевести на русский язык как "отстань от меня" или "оставь меня".
  • Другие варианты: "отступись", "не надоедай мне", "оставь меня в покое".

Суржик и русизмы часто проскакивают в речи, когда мы говорим или отвечаем эмоционально. Но и этому можно помочь, если знать не один, а несколько соответствий – что-то обязательно вспомнится.

Как перевести на украинский эмоциональное выражение "отстань от меня", в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно", рассказывает 24 Канал.

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Как будет на украинском "отстань от меня"

Находясь в возбуждающем эмоциональном состоянии, порой, можем перейти не только на брань, но и на суржик или другой язык в коротких фразах или выражениях.

Но украинцам совсем не не хватает слов, чтобы объяснить свои эмоции, а потому и на фразу – "отстань от меня", имеем свои соответствия.

Само выражение выражает пожелание не беспокоить, не мешать, не быть назойливым, любознательным, не оказывать эмоциональное давление. Почти то же, что и "не мешай".

Но и для этой словоформы есть украинские варианты, поэтому на навязчивое надоедание, можете сказать точнее и почти дословно так:

  • відчепися / одчепися від мене,
  • облиш мене.

Но можно сказать и следующее:

  • відступися (відступися бодай на хвильку),
  • тримайся як найдалі,
  • не набридай мені,
  • залиш у спокої,
  • не займай мене,
  • не липни до мене,
  • дай мені спокій.

Вежливо и без ругани. А если желаете сделать замечание метким выражением, то можно сказать:

  1. "Причепився, як реп'ях до кожуха (штанів, собачого хвоста)";
  2. "Причепився, як муха у спасівку";
  3. "Пристав, як смола до чобота";
  4. "Учепився, як гріх села";
  5. "Ні з сього ні з того за що-небудь учепиться";
  6. "Присікалася, наче оса".
  7. "Чого вчепився, мов п'явка?".

Народная мудрость всегда точная и остроумная, поэтому не стоит ею пренебрегать – используйте лучше украинские народные выражения чем русизмы. А еще они делают вас интересным собеседником! Говорите на украинском!