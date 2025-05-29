Как сказать "отстань от меня" на украинском: точных вариантов есть несколько
- Эмоциональное выражение "отстань от меня" можно перевести на русский язык как "отстань от меня" или "оставь меня".
- Другие варианты: "отступись", "не надоедай мне", "оставь меня в покое".
Суржик и русизмы часто проскакивают в речи, когда мы говорим или отвечаем эмоционально. Но и этому можно помочь, если знать не один, а несколько соответствий – что-то обязательно вспомнится.
Как перевести на украинский эмоциональное выражение "отстань от меня", в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно", рассказывает 24 Канал.
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Как будет на украинском "отстань от меня"
Находясь в возбуждающем эмоциональном состоянии, порой, можем перейти не только на брань, но и на суржик или другой язык в коротких фразах или выражениях.
Но украинцам совсем не не хватает слов, чтобы объяснить свои эмоции, а потому и на фразу – "отстань от меня", имеем свои соответствия.
Само выражение выражает пожелание не беспокоить, не мешать, не быть назойливым, любознательным, не оказывать эмоциональное давление. Почти то же, что и "не мешай".
Но и для этой словоформы есть украинские варианты, поэтому на навязчивое надоедание, можете сказать точнее и почти дословно так:
- відчепися / одчепися від мене,
- облиш мене.
Но можно сказать и следующее:
- відступися (відступися бодай на хвильку),
- тримайся як найдалі,
- не набридай мені,
- залиш у спокої,
- не займай мене,
- не липни до мене,
- дай мені спокій.
Вежливо и без ругани. А если желаете сделать замечание метким выражением, то можно сказать:
- "Причепився, як реп'ях до кожуха (штанів, собачого хвоста)";
- "Причепився, як муха у спасівку";
- "Пристав, як смола до чобота";
- "Учепився, як гріх села";
- "Ні з сього ні з того за що-небудь учепиться";
- "Присікалася, наче оса".
- "Чого вчепився, мов п'явка?".
Народная мудрость всегда точная и остроумная, поэтому не стоит ею пренебрегать – используйте лучше украинские народные выражения чем русизмы. А еще они делают вас интересным собеседником! Говорите на украинском!