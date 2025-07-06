Какова стоимость года обучения в Киевском политехническом институте в 2025 году
- Минимальная стоимость обучения в КПИ в 2025 году составляет 44,9 тысячи гривен, максимальная – 67,6 тысячи гривен.
- Подробно о ценах читайте в новости.
Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского является одним из самых популярных ЗВО Украины. Минимальная стоимость одного года обучения в КПИ составляет 44,9 тысячи гривен, максимальная – 67,6 тысячи гривен.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET. Отметим, что в этом году стоимость обучения выросла во всех университетах. В частности, из-за правительственного постановления об установлении вузами минимальной платы за обучение на уровне не ниже, чем фактические расходы государства на подготовку студента-бюджетника.
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Сколько надо заплатить за год обучения в Киевской политехнике
Так, в 2025/2026 учебном году стоимость обучения на первом курсе в КПИ имени Игоря Сикорского (дневная форма, бакалавр) такова:
- Дизайн – 54,1 тысячи гривен;
- Изобразительное искусство и реставрация – 49,9 тысячи гривен;
- Филология – 59,9 тысячи гривен;
- Экономика и международные экономические отношения – 67,6 тысячи гривен;
- Экономика и международные экономические отношения + Менеджмент (междисциплинарная) – 67,6 тысячи гривен;
- Международные отношения – 67,6 тысячи гривен;
- Психология – 54,1 тысячи гривен;
- Социология – 54,1 тысячи гривен;
- Журналистика – 67,6 тысячи гривен;
- Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 67,6 тысячи гривен;
- Менеджмент – 67,6 тысячи гривен;
- Менеджмент + Прикладная механика (междисциплинарная) – 67,6 тысячи гривен;
- Публичное управление и администрирование – 67,6 тысячи гривен;
- Маркетинг – 67,6 тысячи гривен;
- Торговля – 67,6 тысячи гривен;
- Право – 67,6 тысячи гривен;
- Экология – 44,9 тысячи гривен;
- Физика и астрономия – 44,9 тысячи гривен;
- Прикладная физика и наноматериалы – 44,9 тысячи гривен;
- Математика – 44,9 тысячи гривен;
- Прикладная математика – 54,1 тысячи гривен;
- Инженерия программного обеспечения – 64,9 тысячи гривен;
- Компьютерные науки – 54,9 тысячи гривен;
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- Системный анализ и наука о данных – 49,9 тысяч гривен;
- Кибербезопасность и защита информации – 64,9 тысячи гривен;
- Информационные системы и технологии – 55,9 тысячи гривен;
- Компьютерная инженерия – 55,9 тысячи гривен;
- Химические технологии и инженерия – 44,9 тысячи гривен;
- Технологии защиты окружающей среды – 44,9 тысячи гривен;
- Электрическая инженерия – 44,9 тысячи гривен;
- Энергопроизводство – 44,9 тысячи гривен;
- Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника – 44,9 тысячи гривен;
- Информационно измерительные технологии – 44,9 тысячи гривен;
- Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 44,9 тысячи гривен;
- Материаловедение – 44,9 тысячи гривен;
- Прикладная механика – 44,9 тысячи гривен;
- Прикладная механика + Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника (междисциплинарная) – 44,9 тысячи гривен;
- Металлургия – 44,44 9 тысячи гривен;
- Машиностроение – 44,44 9 тысячи гривен;
- Машиностроение + Химические технологии и инженерия (междисциплинарная) – 44,9 тысячи гривен;
- Авиационная и ракетно-космическая техника – 44,9 тысячи гривен;
- Горное дело и нефтегазовые технологии – 44,9 тысячи гривен;
- Издательство и полиграфия – 49,9 тысячи гривен;
- Биотехнологии и биоинженерия – 44,9 тысячи гривен;
- Биомедицинская инженерия – 44,9 тысячи гривен;
- Терапия и реабилитация – 54,1 тысячи гривен;
- Социальная работа и консультирование – 49,9 тысячи гривен.
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