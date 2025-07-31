Сколько стоит год обучения в Карпатском национальном университете имени Стефаника
- Стоимость обучения в Карпатском национальном университете имени Стефаника на самых дорогих специальностях составляет более 40 тысяч гривен в год.
- Самые дешевые специальности стоят около 33 тысяч гривен в год.
Продолжается вступительная кампания 2025 года. Абитуриенты внимательно выбирают вузы и подают заявления на поступление.
Продолжаем рассказывать о ценах на обучение в разных вузах Украины. На этот раз в фокусе внимания – Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника. Этот вуз входит в рейтинги лучших в нашем государстве, информирует 24 Канал з ссылкой на ZAXID.NET.
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Сколько стоит обучение в Карпатском университете имени Стефаника?
Стоимость самых дорогих специальностей в вузе составляет более 40 тысяч гривен в год. Такие деньги надо отдать за освоение "Музыкального искусства", "Филологии (первый язык – английский)", "Психологии, "Права, "Изобразительного искусства и реставрации".
Год обучения на самых дешевых специальностях стоит около 33 тысяч гривен. Это, в частности, такие как "Среднее образование (Биология и здоровье человека; Химия; География; Математика; Информатика; Физика и астрономия)", "Профессиональное образование".
Так, стоимость обучения в вузе на разных специальностях в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр) такова
Экономика и международные экономические отношения – 39,7 тысяч гривен;
Учет и налогообложение – 39,7 тысячи гривен;
,Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 39 _COPY3 7 тысячи гривен;
Менеджмент – 39,7 тысячи гривен;
Маркетинг – 39,7 тысячи гривен;
Среднее образование (История и гражданское образование) – 36 тысяч гривен;
История и археология – 37,7 тысяч гривен;
Международные экономические отношения – 39,7 тысячи гривен;
Политология – 39,7 тысячи гривен;
Международные отношения – 39,7 тысячи гривен;
Среднее образование (Изобразительное искусство) – 38,6 тысячи гривен;
Среднее образование (Музыкальное искусство) – 40,3 тысячи гривен;
Дизайн – 39,7 тысяч гривен;
Изобразительное искусство и реставрация – 40,3 тысячи гривен;
Музыкальное искусство – 41,9 тысячи гривен;
Хореография, сценическое искусство – по 38,6 тысячи гривен;
Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 33,6 тысячи гривен;
Среднее образование (География) – 33,6 тысячи гривен;
Среднее образование (Химия) – 33,6 тысячи гривен;
Биология и биохимия – 35,3 тысячи гривен;
Экология – 35,3 тысячи гривен;
Химия – 35,3 тысячи гривен;
География и региональные студии – 35,3 тысячи гривен;
Агрономия – 35,3 тысячи гривен;
Лесное хозяйство – 35,3 тысячи гривен;
Гостинично-ресторанное дело – 39,7 тысячи гривен;
Туризм и рекреация – 39,7 тысячи гривен;
Среднее образование (Польский язык и зарубежная литература) – 36 тысяч гривен;
Среднее образование (Украинский язык и литература) – 36 тысяч гривен;
Филология (первый язык – польский) – 38,6 тысяч гривен;
Филология (первый язык – чешский) – 37,8 тысяч гривен;
Филология (Украинский язык и литература) – 37,8 тысячи гривен;
Журналистика – 39,7 тысячи гривен;
Дошкольное образование – 37,8 тысячи гривен;
Начальное образование – 37,8 тысячи гривен;
Профессиональное образование – 33,6 тысячи гривен;
Детские и молодежные службы – 37,5 тысячи гривен;
Социальная работа и консультирование – 37,5 тысячи гривен;
Среднее образование (Английский язык и зарубежная литература) – 38,1 тысячи гривен;
Среднее образование (Немецкий язык и зарубежная литература) – 37,5 тысячи гривен;
Филология (первый язык – английский) – 42,7 тысячи гривен;
Филология (первый язык – немецкий) – 39,7 тысячи гривен;
Филология (первый язык – французский) – 38,1 тысячи гривен;
Среднее образование (Математика) – 33,6 тысячи гривен;
Среднее образование (Информатика) – 33,6 тысячи гривен;
Математика – 35,3 тысячи гривен;
Прикладная математика – 35,3 тысячи гривен;
Инженерия программного обеспечения – 38,4 тысячи гривен;
Компьютерные науки – 36,9 тысячи гривен;
Информационные системы и технологии – 36,9 тысячи гривен;
Среднее образование (Физическая культура) – 36 тысяч гривен;
Физическая культура и спорт – 37,8 тысячи гривен;
Терапия и реабилитация – 39,7 тысячи гривен;
Среднее образование (Физика и астрономия) – 33,6 тысяч гривен;
Физика и астрономия – 35,3 тысячи гривен;
Прикладная физика и наноматериалы – 35,3 тысячи гривен;
Компьютерная инженерия – 36,9 тысячи гривен;
Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника – 35,3 тысячи гривен;
Материаловедение – 35,3 тысячи гривен;
Философия – 36,9 тысячи гривен;
Психология – 41,3 тысячи гривен;
Право – 41,3 тысячи гривен;
Правоохранительная деятельность – 41,3 тысячи гривен;
Специальное образование (Логопедия) – 37,8 тысячи гривен;
Публичное управление и администрирование – 39,7 тысячи гривен;
Ранее мы рассказывали, что Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника переименовали в Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника.