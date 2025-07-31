Продолжается вступительная кампания 2025 года. Абитуриенты внимательно выбирают вузы и подают заявления на поступление.

Продолжаем рассказывать о ценах на обучение в разных вузах Украины. На этот раз в фокусе внимания – Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника. Этот вуз входит в рейтинги лучших в нашем государстве, информирует 24 Канал з ссылкой на ZAXID.NET.

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Сколько стоит обучение в Карпатском университете имени Стефаника?

Стоимость самых дорогих специальностей в вузе составляет более 40 тысяч гривен в год. Такие деньги надо отдать за освоение "Музыкального искусства", "Филологии (первый язык – английский)", "Психологии, "Права, "Изобразительного искусства и реставрации".

Год обучения на самых дешевых специальностях стоит около 33 тысяч гривен. Это, в частности, такие как "Среднее образование (Биология и здоровье человека; Химия; География; Математика; Информатика; Физика и астрономия)", "Профессиональное образование".

Так, стоимость обучения в вузе на разных специальностях в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр) такова

Экономика и международные экономические отношения – 39,7 тысяч гривен;

Учет и налогообложение – 39,7 тысячи гривен;

,Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 39 _COPY3 7 тысячи гривен;

Менеджмент – 39,7 тысячи гривен;

Маркетинг – 39,7 тысячи гривен;

Среднее образование (История и гражданское образование) – 36 тысяч гривен;

История и археология – 37,7 тысяч гривен;

Международные экономические отношения – 39,7 тысячи гривен;

Политология – 39,7 тысячи гривен;

Международные отношения – 39,7 тысячи гривен;

Среднее образование (Изобразительное искусство) – 38,6 тысячи гривен;

Среднее образование (Музыкальное искусство) – 40,3 тысячи гривен;

Дизайн – 39,7 тысяч гривен;

Изобразительное искусство и реставрация – 40,3 тысячи гривен;

Музыкальное искусство – 41,9 тысячи гривен;

Хореография, сценическое искусство – по 38,6 тысячи гривен;

Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 33,6 тысячи гривен;

Среднее образование (География) – 33,6 тысячи гривен;

Среднее образование (Химия) – 33,6 тысячи гривен;

Биология и биохимия – 35,3 тысячи гривен;

Экология – 35,3 тысячи гривен;

Химия – 35,3 тысячи гривен;

География и региональные студии – 35,3 тысячи гривен;

Агрономия – 35,3 тысячи гривен;

Лесное хозяйство – 35,3 тысячи гривен;

Гостинично-ресторанное дело – 39,7 тысячи гривен;

Туризм и рекреация – 39,7 тысячи гривен;

Среднее образование (Польский язык и зарубежная литература) – 36 тысяч гривен;

Среднее образование (Украинский язык и литература) – 36 тысяч гривен;

Филология (первый язык – польский) – 38,6 тысяч гривен;

Филология (первый язык – чешский) – 37,8 тысяч гривен;

Филология (Украинский язык и литература) – 37,8 тысячи гривен;

Журналистика – 39,7 тысячи гривен;

Дошкольное образование – 37,8 тысячи гривен;

Начальное образование – 37,8 тысячи гривен;

Профессиональное образование – 33,6 тысячи гривен;

Детские и молодежные службы – 37,5 тысячи гривен;

Социальная работа и консультирование – 37,5 тысячи гривен;

Среднее образование (Английский язык и зарубежная литература) – 38,1 тысячи гривен;

Среднее образование (Немецкий язык и зарубежная литература) – 37,5 тысячи гривен;

Филология (первый язык – английский) – 42,7 тысячи гривен;

Филология (первый язык – немецкий) – 39,7 тысячи гривен;

Филология (первый язык – французский) – 38,1 тысячи гривен;

Среднее образование (Математика) – 33,6 тысячи гривен;

Среднее образование (Информатика) – 33,6 тысячи гривен;

Математика – 35,3 тысячи гривен;

Прикладная математика – 35,3 тысячи гривен;

Инженерия программного обеспечения – 38,4 тысячи гривен;

Компьютерные науки – 36,9 тысячи гривен;

Информационные системы и технологии – 36,9 тысячи гривен;

Среднее образование (Физическая культура) – 36 тысяч гривен;

Физическая культура и спорт – 37,8 тысячи гривен;

Терапия и реабилитация – 39,7 тысячи гривен;

Среднее образование (Физика и астрономия) – 33,6 тысяч гривен;

Физика и астрономия – 35,3 тысячи гривен;

Прикладная физика и наноматериалы – 35,3 тысячи гривен;

Компьютерная инженерия – 36,9 тысячи гривен;

Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника – 35,3 тысячи гривен;

Материаловедение – 35,3 тысячи гривен;

Философия – 36,9 тысячи гривен;

Психология – 41,3 тысячи гривен;

Право – 41,3 тысячи гривен;

Правоохранительная деятельность – 41,3 тысячи гривен;

Специальное образование (Логопедия) – 37,8 тысячи гривен;

Публичное управление и администрирование – 39,7 тысячи гривен;

Ранее мы рассказывали, что Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника переименовали в Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника.