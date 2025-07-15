Какова стоимость обучения в Одесском университете имени Мечникова

В Одесском национальном университете имени Мечникова согласовали стоимость обучения в 2025 – 2026 учебном году. Определили, в частности, самые дешевые и самые дорогие специальности.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net. К самым дорогим специальностям в вузе, год обучения на которых стоит почти от 44 до 45 тысяч гривен, относятся "Журналистика", "Право", "Международные отношения", "Маркетинг", "Менеджмент", "Фармация".

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Сколько стоит обучение в Одесском университете имени Мечникова?

Обучение на самых дешевых специальностях стоит около 28 тысяч гривен в год.

В целом в этом году стоимость обучения выросла во всех университетах.

Так, стоимость обучения на первом курсе Одесского национального университета (ОНУ) имени Мечникова в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр) такова:

История и археология – 37,1 тысячи гривен;

Философия – 37,1 тысячи гривен;

Культурология и музееведение – 37,1 тысячи гривен;

Украинский язык и литература – 37,1 тысячи гривен;

Прикладная лингвистика – 37,1 тысячи гривен;

Журналистика – почти 44,5 тысячи гривен;

Германские языки и литературы, первая – английский – почти 45 тысяч гривен;

Германские языки и литературы, первая – немецкий – почти 45 тысяч гривен;

Романские языки и литературы, первая – испанский – почти 45 тысяч гривен;

Романские языки и литературы, первая – французский – почти 45 тысяч гривен;

Туризм и рекреация – почти 44,5 тысячи гривен;

Науки о Земле – 28,1 тысячи гривен;

География и региональные студии – 31,9 тысячи гривен;

Среднее образование (География) – 28,1 тысячи гривен;

Автоматизация. компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 28,1 тысячи гривен;

Физика и астрономия – 28,1 тысячи гривен;

Математика – 28,1 тысячи гривен;

Прикладная математика – 37,1 тысячи гривен;

Компьютерная инженерия – 43,3 тысячи гривен;

Компьютерные науки – 43,3 тысячи гривен;

Информационные системы и технологии – 43,3 тысячи гривен;

Биология и биохимия – 37,1 тысячи гривен;

Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 28,1 тысячи гривен;

Биотехнологии и биоинженерия – 37,1 тысячи гривен;

Садово-парковое хозяйство – 28,1 тысячи гривен;

Политология – 43,3 тысячи гривен;

Международные отношения – почти 45 тысяч гривен;

Международные экономические отношения – почти 45 тысяч гривен;

Право – почти 45 тысяч гривен;

Учет и налогообложение – 43,3 тысячи гривен;

Маркетинг – почти 44,5 тысячи гривен;

Менеджмент – почти 44,5 тысячи гривен;

Экономика – 43,3 тысячи гривен;

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 43,3 тысячи гривен;

Публичное управление и администрирование – почти тысячи гривен;

Социальная работа и консультирование – 28,1 тысячи гривен;

Психология – почти 44,5 тысячи гривен;

Химия – 28,1 тысячи гривен;

Фармацевтическая химия – 28,1 тысячи гривен;

Фармация (по специализациям) – почти 44,5 тысячи гривен;

Экология – 28,1 тысячи гривен;

Технологии защиты окружающей среды – 28,1 тысячи гривен 28 1 тысячи гривен;

Геодезия и землеустройство – 28,1 тысячи гривен;

Водные биоресурсы и аквакультура – 28,1 тысячи гривен.

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