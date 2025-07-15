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15 июля, 22:22
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Какова стоимость обучения в Одесском университете имени Мечникова

Мария Волошин
Основні тези
  • Стоимость обучения в Одесском университете имени Мечникова в 2025/2026 учебном году на самых дорогих специальностях составляет почти 44 – 45 тысяч гривен в год.
  • Самые дешевые специальности стоят около 28 тысяч гривен в год.

В Одесском национальном университете имени Мечникова согласовали стоимость обучения в 2025 – 2026 учебном году. Определили, в частности, самые дешевые и самые дорогие специальности.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net. К самым дорогим специальностям в вузе, год обучения на которых стоит почти от 44 до 45 тысяч гривен, относятся "Журналистика", "Право", "Международные отношения", "Маркетинг", "Менеджмент", "Фармация".

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Сколько стоит обучение в Одесском университете имени Мечникова?

Обучение на самых дешевых специальностях стоит около 28 тысяч гривен в год.

В целом в этом году стоимость обучения выросла во всех университетах.

Так, стоимость обучения на первом курсе Одесского национального университета (ОНУ) имени Мечникова в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр) такова:

  • История и археология – 37,1 тысячи гривен;

  • Философия – 37,1 тысячи гривен;

  • Культурология и музееведение – 37,1 тысячи гривен;

  • Украинский язык и литература – 37,1 тысячи гривен;

  • Прикладная лингвистика – 37,1 тысячи гривен;

  • Журналистика – почти 44,5 тысячи гривен;

  • Германские языки и литературы, первая – английский – почти 45 тысяч гривен;

  • Германские языки и литературы, первая – немецкий – почти 45 тысяч гривен;

  • Романские языки и литературы, первая – испанский – почти 45 тысяч гривен;

  • Романские языки и литературы, первая – французский – почти 45 тысяч гривен;

  • Туризм и рекреация – почти 44,5 тысячи гривен;

  • Науки о Земле – 28,1 тысячи гривен;

  • География и региональные студии – 31,9 тысячи гривен;

  • Среднее образование (География) – 28,1 тысячи гривен;

  • Автоматизация. компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 28,1 тысячи гривен;

  • Физика и астрономия – 28,1 тысячи гривен;

  • Математика – 28,1 тысячи гривен;

  • Прикладная математика – 37,1 тысячи гривен;

  • Компьютерная инженерия – 43,3 тысячи гривен;

  • Компьютерные науки – 43,3 тысячи гривен;

  • Информационные системы и технологии – 43,3 тысячи гривен;

  • Биология и биохимия – 37,1 тысячи гривен;

  • Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 28,1 тысячи гривен;

  • Биотехнологии и биоинженерия – 37,1 тысячи гривен;

  • Садово-парковое хозяйство – 28,1 тысячи гривен;

  • Политология – 43,3 тысячи гривен;

  • Международные отношения – почти 45 тысяч гривен;

  • Международные экономические отношения – почти 45 тысяч гривен;

  • Право – почти 45 тысяч гривен;

  • Учет и налогообложение – 43,3 тысячи гривен;

  • Маркетинг – почти 44,5 тысячи гривен;

  • Менеджмент – почти 44,5 тысячи гривен;

  • Экономика – 43,3 тысячи гривен;

  • Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 43,3 тысячи гривен;

  • Публичное управление и администрирование – почти тысячи гривен;

  • Социальная работа и консультирование – 28,1 тысячи гривен;

  • Психология – почти 44,5 тысячи гривен;

  • Химия – 28,1 тысячи гривен;

  • Фармацевтическая химия – 28,1 тысячи гривен;

  • Фармация (по специализациям) – почти 44,5 тысячи гривен;

  • Экология – 28,1 тысячи гривен;

  • Технологии защиты окружающей среды – 28,1 тысячи гривен 28 1 тысячи гривен;

  • Геодезия и землеустройство – 28,1 тысячи гривен;

  • Водные биоресурсы и аквакультура – 28,1 тысячи гривен.

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