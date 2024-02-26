Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец во время форума. И уточнил, что таких учебных заведений почти 400.
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Сколько россияне разрушили украинских учебных заведений
Более 3,5 тысяч учебных заведений подверглись разрушениям, отметил чиновник.
Почти 14 млрд долларов нужно для восстановления образовательной инфраструктуры по последним оценкам Всемирного банка,
– сообщил он.
И добавил, что часть поврежденных образовательных учреждений восстановить невозможно.
Заместитель Лисового отметил также, что разрушение образовательной инфраструктуры влияет на качество обучения, социализацию, интегрированность в общество.
Почти миллион детей находятся на дистанционной форме обучения, когда они вообще не могут иметь персональной коммуникации, социализации со своими друзьями и учителями,
– акцентировал Кудрявец.
Также, по его словам, миллион детей имеют доступ к смешанной форме обучения. Они не имеют постоянного обучения очно, но имеют возможность иногда посещать школу.
Заметим, что восстановление Украины надо почти 486 миллиардов долларов.
Ранее мы писали о том, сколько учебных заведений отстроили на Киевщине.