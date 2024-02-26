Про це повідомив заступник міністра освіти та науки України Євген Кудрявець під час форуму. І уточнив, що таких закладів освіти майже 400.

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Скільки росіяни зруйнували українських закладів освіти

Понад 3,5 тисячі закладів освіти зазнали руйнувань, зазначив посадовець.

Майже 14 млрд доларів потрібно для відновлення освітньої інфраструктури за останніми оцінками Світового банку,

– повідомив він.

І додав, що частину пошкоджених освітніх закладів відновити неможливо.

Заступник Лісового зазначив також, що руйнування освітньої інфраструктури впливає на якість навчання, соціалізацію, інтегрованість до суспільства.

Майже мільйон дітей перебувають на дистанційній формі навчання, коли вони взагалі не можуть мати персональної комунікації, соціалізації зі своїми друзями та вчителями,

– акцентував Кудрявець.

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Також, за його словами, мільйон дітей мають доступ до змішаної форми навчання. Вони не мають постійного навчання очно, але мають можливість іноді відвідувати школу.

Зауважимо, що відбудову України треба майже 486 мільярдів доларів.

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