Заместитель начальника Управления ювенальной превенции Национальной полиции Ярослав Шанько на брифинге рассказал, сколько учебных заведений уже разрушил агрессор на территории нашего государства. Таких уже несколько сот.

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Так, Россия полностью разрушила в Украине 337 учебных заведений.

С начала полномасштабного вторжения от российских бомбардировок и обстрелов повреждено более 2700 учебных заведений, из которых 337 – полностью разрушила,

– сообщил Шанько.

Также, по его словам, были созданы специальные комиссии, которые обследовали учебные заведения на факт готовности к началу обучения.

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Шанько также напомнил, что во время войны в Украине погиб 431 ребенок, а 835 получили ранения. В частности:

в Донецкой области – 174 ребенка;

в Киевской – 58;

в Харьковской – 78;

Черниговской – 23;

в Херсонской – 20.

Эти цифры не являются окончательными, поскольку продолжаются активные боевые действия и частично территория государства временно оккупирована,

– уточнил Шанько.

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