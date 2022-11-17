Читайте Террор продолжается: сколько россияне убили детей и разрушили образовательных учреждений в Украине
Сколько учебных заведений "денацифицировала" Россия в Украине
Так, Россия полностью разрушила в Украине 337 учебных заведений.
С начала полномасштабного вторжения от российских бомбардировок и обстрелов повреждено более 2700 учебных заведений, из которых 337 – полностью разрушила,
– сообщил Шанько.
Также, по его словам, были созданы специальные комиссии, которые обследовали учебные заведения на факт готовности к началу обучения.
Сколько украинских детей убила Россия
Шанько также напомнил, что во время войны в Украине погиб 431 ребенок, а 835 получили ранения. В частности:
- в Донецкой области – 174 ребенка;
- в Киевской – 58;
- в Харьковской – 78;
- Черниговской – 23;
- в Херсонской – 20.
Эти цифры не являются окончательными, поскольку продолжаются активные боевые действия и частично территория государства временно оккупирована,
– уточнил Шанько.
Как оккупанты уничтожают украинское образование на оккупированных территориях
- Мэр временно оккупированного Мелитополя в эфире национального телемарафона рассказал, как россияне издеваются над украинскими детьми. В частности, оккупанты вывозят их в Россию.
- По словам Федорова, россияне уже поступали так на других захваченных территориях. В частности, вывезли 300 детей из Энергодара, Каменки до сих пор не вернули их.
- Мэр оккупированного Мелитополя также рассказал, как учатся дети в школах города. По его словам, учащиеся приходят в школу, оккупанты их обыскивают. На уроках нельзя выходить на улицу. Родителей в школы не пускают.
- Учителя, ставшие коллаборантами, подчеркнул Федоров, бежали из временно оккупированного Мелитополя. В городе закрыли несколько школ, потому что некому было преподавать.
- В Генштабе сообщили, что в городе Энергодар Запорожской области россияне изъяли все учебники по истории Украины. В дальнейшем оккупанты планируют их уничтожить.