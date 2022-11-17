Заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько на брифінгу розповів, скільки закладів освіти в Україні вже зруйнували росіяни. А таких вже кілька сотень.

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Так, Росія повністю зруйновала в Україні 337 закладів освіти.

З початку повномасштабного вторгнення від російських бомбардувань і обстрілів пошкоджено понад 2700 закладів освіти, з яких 337 – повністю зруйнувала,

– повідомив Шанько.

Також, за його словами, створили спеціальні комісії, які обстежували навчальні заклади на факт готовності до початку навчання.

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Шанько також нагадав, що під час війни в Україні загинула 431 дитина, а 835 отримали поранення. Зокрема:

у Донецькій області – 174 дитини;

у Київській – 58;

у Харківській – 78;

Чернігівській – 23;

у Херсонській – 20.

Ці цифри не є остаточними, оскільки тривають активні бойові дії та частково територія держави є тимчасово окупованою,

– уточнив Шанько.

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