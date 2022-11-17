Бомбардировали и обстреливали: сколько украинских учебных заведений "денацифицировала" Россия

17 ноября 2022 , 16:18
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Источник:

Укринформ

Россия продолжает уничтожать объекты инфраструктуры и жилые дома на территории Украины. Исключением не являются даже учебные заведения.

Заместитель начальника Управления ювенальной превенции Национальной полиции Ярослав Шанько на брифинге рассказал, сколько учебных заведений уже разрушил агрессор на территории нашего государства. Таких уже несколько сот.

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Сколько учебных заведений "денацифицировала" Россия в Украине

Так, Россия полностью разрушила в Украине 337 учебных заведений.

С начала полномасштабного вторжения от российских бомбардировок и обстрелов повреждено более 2700 учебных заведений, из которых 337 – полностью разрушила,
– сообщил Шанько.

Также, по его словам, были созданы специальные комиссии, которые обследовали учебные заведения на факт готовности к началу обучения.

Сколько украинских детей убила Россия

Шанько также напомнил, что во время войны в Украине погиб 431 ребенок, а 835 получили ранения. В частности:

  • в Донецкой области – 174 ребенка;
  • в Киевской – 58;
  • в Харьковской – 78;
  • Черниговской – 23;
  • в Херсонской – 20.

Эти цифры не являются окончательными, поскольку продолжаются активные боевые действия и частично территория государства временно оккупирована,
– уточнил Шанько.

Как оккупанты уничтожают украинское образование на оккупированных территориях

  • Мэр временно оккупированного Мелитополя в эфире национального телемарафона рассказал, как россияне издеваются над украинскими детьми. В частности, оккупанты вывозят их в Россию.
  • По словам Федорова, россияне уже поступали так на других захваченных территориях. В частности, вывезли 300 детей из Энергодара, Каменки до сих пор не вернули их.
  • Мэр оккупированного Мелитополя также рассказал, как учатся дети в школах города. По его словам, учащиеся приходят в школу, оккупанты их обыскивают. На уроках нельзя выходить на улицу. Родителей в школы не пускают.
  • Учителя, ставшие коллаборантами, подчеркнул Федоров, бежали из временно оккупированного Мелитополя. В городе закрыли несколько школ, потому что некому было преподавать.
  • В Генштабе сообщили, что в городе Энергодар Запорожской области россияне изъяли все учебники по истории Украины. В дальнейшем оккупанты планируют их уничтожить.

Автор: Марія Волошин