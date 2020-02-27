Сколько украинцев поддерживают русскоязычное образование в школах – опрос

Более трети опрошенных украинцев против перехода на украинский язык преподавания в средних школах. 24% против такой инициативы.

Опрос провел Киевский международный институт социологии (КМИС), пишет Inforesist.

Подробнее об этом: Со следующего года русскоязычные школы перейдут на украинский язык, – Новосад

33% респондентов считают, что Украина должна обеспечить возможность учиться на русском языке по всей территории Украины. По мнению 40% такая инициатива может быть внедрена только в тех областях, где большинство местного населения поддерживают сохранение русскоязычных школ.

Опрос проводился с 21 по 25 февраля 2020 года среди полутора тысяч совершеннолетних украинцев из разных регионов Украины. Погрешность составляет не более 3%.

Когда должен состояться переход русскоязычных школ на украинский язык?

По закону о среднем образовании, уже с сентября 2020 года все государственные средние школы должны перейти на украинский язык преподавания.

К слову: Украинский язык для меньшинств: Минобразования объявило конкурсный отбор новых учебников

Что предусматривает закон о среднем образовании для русскоязычных граждан?

Для нацменьшинства, проживающие в своей языковой среде (прежде всего это касается русского языка) в начальной школе родной язык будет иметь равные права с украинским. А с 5 класса не менее 80% учебного процесса будет вестись на государственном языке.