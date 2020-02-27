Скільки українців підтримують російськомовну освіту в школах – опитування

Понад третина опитаних українців проти переходу на українську мову викладання в середніх школах. 24% проти такої ініціативи.

Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), пише Inforesist.

Детальніше про це: З наступного року російськомовні школи перейдуть на українську мову, – Новосад

33% респондентів вважають, що Україна повинна забезпечити змогу навчатись російською мовою по всій території України. На думку 40% така ініціатива може бути запроваджена лише у тих областях, де більшість місцевого населення підтримують збереження російськомовних шкіл.

Опитування проводилось з 21 до 25 лютого 2020 року серед півтори тисячі повнолітніх українців з різних регіонів України. Погрішність становить не більше 3%.

Коли має відбутись перехід російськомовних шкіл на українську?За законом про середню освіту, вже з вересня 2020 року усі державні середні школи повинні перейти на українську мову викладання.

До слова: Українська мова для меншин: Міносвіти оголосило конкурсний відбір нових підручників

Що передбачає закон про середню освіту для російськомовних громадян?Для нацменшини, які проживають у своєму мовному середовищі (насамперед це стосується російської мови) в початковій школі рідна мова матиме рівні права з українською. А з 5 класу не менше 80% навчального процесу вестиметься державною мовою.