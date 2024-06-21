Не говорите "Словакия": как правильно назвать страну на украинском

Сборная Украины по футболу реабилитировалась перед болельщиками за позорное поражение от Румынии на старте финальной части Евро-2024. Во втором матче в рамках группового турнира 21 июня "сине-желтые" победили еще одну нашу страну-соседку.

Подопечные Реброва запечатлели счет 2-1 в матче и не потеряли шансы на выход из группы. А соперником нашей национальной команды во втором туре была сборная Словакии.

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Как не стоит называть Словакию

Так, Образование 24 расскажет, как правильно называть еще одну нашу страну-соседку.

И да – именно сборная "Словаччини" (укр.). А не "Словакії", как любит говорить немало украинцев. "Словакія" – это суржиковое название этой страны. Его не стоит употреблять.

Хотя, соревновались в матче за победу игроки нашей сборной со "словаками".

Мы же желаем "сине-желтым" активной подготовки к решающей игре с бельгийцами, завершить игру на групповой стадии еще одной победой и продолжить свой победный путь футбольными полями Германии на этом Евро.

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